«Этот праздник – дань поколениям белорусов». Лукашенко поздравил народ с Днём Независимости

Новости Беларуси. Особый день гордости и славы, повод оглянуться на прошлые достижения и заявить миру о выбранном нами пути развития. Главный государственный праздник отмечает Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Особый день гордости и славы, повод оглянуться на прошлые достижения и заявить миру о выбранном нами пути развития. Главный государственный праздник отмечает Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Современные достижения в экономике, развитии высоких технологий и медицины были бы невозможны без подвига тысяч людей, которые освободили нашу Родину от фашизма. Дату, когда отмечать День Независимости, белорусы определили, проголосовав на республиканском референдуме в 1996-м. Сегодня народовластие остается одним из главных принципов суверенной политики государства, которую реализует Президент. Александр Лукашенко в поздравлении с Днем Независимости определил главную ценность 3 июля.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Этот праздник – дань поколениям белорусов, которые на протяжении веков отстаивали право жить на родной земле и самостоятельно определять собственную судьбу. Он хранит память о беспримерном подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Демонстрирует историческую зрелость, национальное достоинство и твердую волю наследников народа-победителя укреплять свою государственность. Выбрав путь преемственного развития, мы сохранили и приумножили лучшие достижения советского периода, осваиваем современные высокотехнологичные отрасли экономики. Несмотря на беспрецедентные вызовы времени, обеспечиваем социальные гарантии и возможности для самореализации каждому гражданину. Сформированный за годы независимости духовный, нравственный интеллектуальный, экономический базис позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее, а народное единство, добросовестный труд и бережное отношение к своей земле являются залогом достижения самых заветных целей.