«Этот праздник – дань поколениям белорусов». Лукашенко поздравил народ с Днём Независимости

Новости Беларуси. Особый день гордости и славы, повод оглянуться на прошлые достижения и заявить миру о выбранном нами пути развития. Главный государственный праздник отмечает Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Современные достижения в экономике, развитии высоких технологий и медицины были бы невозможны без подвига тысяч людей, которые освободили нашу Родину от фашизма. Дату, когда отмечать День Независимости, белорусы определили, проголосовав на республиканском референдуме в 1996-м. Сегодня народовластие остается одним из главных принципов суверенной политики государства, которую реализует Президент. Александр Лукашенко в поздравлении с Днем Независимости определил главную ценность 3 июля.