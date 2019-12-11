Где разместят новогодние ели в Минске и как они будут выглядеть?

Новости Беларуси. Сколько зелёных красавиц установят в белорусской столице? Кто и как создает праздничное настроение для нас? И сколько стоит новогодний наряд для большого города? Об этом и не только поговорим с гостем СТВ. У нас в студии Татьяна Калитина, первый заместитель директора государственного предприятия «Минскреклама». Наше предприятие выставило 29 новогодних елей по Минску Илона Волынец, СТВ:

Главный атрибут Нового года – ёлка. И сколько их будет по Минску?

Татьяна Калитина, первый заместитель директора государственного предприятия «Минскреклама»:

Наше предприятие по поручению Мингорисполкома выставило 29 новогодних елей по Минску, включая, как правило, основные места, где проходят массовые мероприятия. Это главные площади: Независимости, Октябрьская, площадь Флага. Также это парк Горького, парк Челюскинцев, минский Дворец детей и молодежи, парк Павлова, «Чижовка-Арена», «Минск-Арена», Ратуша и т.д. Илона Волынец:

Есть ли какие-то особенности оформления районных елок и городских? Или концепция одна? «Каждая ель подсвечивается абсолютно по-разному» Татьяна Калитина:

Безусловно, в начале разрабатывается концепция, оформление Минска к рождественским и новогодним праздникам.

Илона Волынец:

Чем концепция в 2019 году будет отличаться от прошлого? Татьяна Калитина:

Как правило, графикой. Это персонажи всем известные с детства – Дед Мороз, Снегурочка, снеговики. Конечно, хочется, мы надеемся, что погода будет новогодняя. Хочется снега, такого чистого морозного дня, чтобы звенел воздух. Такие оттенки мы применяем в графике: много видим голубого, такого звенящего. Снег в наружной рекламе будет точно. Новогодние шары, новогодние элементы и белорусский орнамент. Каждая ель подсвечивается абсолютно по-разному, и каждый год здесь вносятся тоже какие-то элементы новизны.





«Наше предприятие открыто для идей жителей Минска, жителей страны»

Илона Волынец:

Откуда берутся дизайнерские решения по украшению столицы? Заимствуете ли Вы какой-то интересный опыт других столиц? Татьяна Калитина:

У нас работает наш штат художников-конструкторов. А если говорить о заимствовании, безусловно, изучается опыт, мы смотрим, что было в мире, что есть интересного, что можно применить у нас. Наше предприятие открыто для идей жителей Минска, жителей страны, и такой опыт мы очень удачно реализовали в 2018 году. Когда наша ель вошла в топ-10 елей Европы. И этой работой мы гордимся. А идея тогда была молодого дизайнера, закончившего Академию искусств, который пришел летом и показал нам «А вот посмотрите, а давайте...». Адаптировали, и в результате получилось.

В этом году будет тоже новая реализована идея, новогодняя ель такого арт-объекта на площади у Ратуши. Высота каркаса – 12 метров, бесхвойная, ель будет украшена 86 шарами, каждый из них имеет свой управляемый элемент подсветки: порядка 11 цветов. С 16 по 18 декабря начнем монтаж.