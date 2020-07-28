«Когда в ковиде работали, думала, что ещё чуть-чуть и уже не смогу». Лучшие медики Минской области рассказали о своей работе

Среди них – врачи общей практики, анестезиологи, фельдшеры, хирурги, медицинские сестры, санитарки, в основном те, кто был задействован в лечении больных коронавирусом.

Всего медалями, грамотами и благодарностями за высший профессионализм наградили свыше 60 человек из разных районов. Накануне мы познакомились с некоторыми из них, чтобы показать вам, какие они, герои нашего времени.