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«Когда в ковиде работали, думала, что ещё чуть-чуть и уже не смогу». Лучшие медики Минской области рассказали о своей работе

28 июля 2020 17:41
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Новости Беларуси. Лучших медиков Минской области чествовали во Дворце культуры профсоюзов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Когда в ковиде работали, думала, что ещё чуть-чуть и уже не смогу». Лучшие медики Минской области рассказали о своей работе-1

Среди них – врачи общей практики, анестезиологи, фельдшеры, хирурги, медицинские сестры, санитарки, в основном те, кто был задействован в лечении больных коронавирусом.

«Когда в ковиде работали, думала, что ещё чуть-чуть и уже не смогу». Лучшие медики Минской области рассказали о своей работе-4

Всего медалями, грамотами и благодарностями за высший профессионализм наградили свыше 60 человек из разных районов. Накануне мы познакомились с некоторыми из них, чтобы показать вам, какие они, герои нашего времени.

«Когда в ковиде работали, думала, что ещё чуть-чуть и уже не смогу». Лучшие медики Минской области рассказали о своей работе-7

Смотрите в видеоматериале Алены Чернявской.

# Коронавирус # общество # Алёна Чернявская # Фотофакт

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