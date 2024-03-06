В Минске прошёл белорусско-китайский женский форум

Актуальные вопросы межкультурного диалога. В Минске прошел белорусско-китайский женский форум. Он собрал свыше 100 участниц, представительниц университетов и школ двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ключевой темой обсуждения стала роль женщины в науке и образовании. Такой выбор не случаен. Значимость женщин в современном мире как никогда высока. Они амбициозны и инициативны, а следовательно и успешны в самых разных сферах жизни: политической, экономической, общественной, научной.

Наталья Лаптева, ректор Минского государственного лингвистического университета:

Женщина может успешно делать все. На примере нашего университета: доктора наук, кандидаты наук, магистранты в большинстве своем – женщины. В гуманитарной сфере на мой взгляд женщина может сделать достаточно много и успешно, потому что женщина, как бы это ни было, преломляет сквозь призму многих аспектов.

Шэн Сюэмэй, директор Института Конфуция в МГЛУ (с китайской стороны):

Первый раз мы организовываем такое мероприятие в преддверии Международного женского дня. Для женщин двух стран это подарок. Благодаря белорусско-китайскому женскому форуму мы построим дружественный мост для общения и сотрудничества в разных сферах. Кроме того, мы сможем внести новые перспективы для развития отношений наших стран в целом.