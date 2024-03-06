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В Минске прошёл белорусско-китайский женский форум

06 марта 2024 17:20
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Актуальные вопросы межкультурного диалога. В Минске прошел белорусско-китайский женский форум. Он собрал свыше 100 участниц, представительниц университетов и школ двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске прошёл белорусско-китайский женский форум-1

Ключевой темой обсуждения стала роль женщины в науке и образовании. Такой выбор не случаен. Значимость женщин в современном мире как никогда высока. Они амбициозны и инициативны, а следовательно и успешны в самых разных сферах жизни: политической, экономической, общественной, научной.

В Минске прошёл белорусско-китайский женский форум-4

Наталья Лаптева, ректор Минского государственного лингвистического университета:
Женщина может успешно делать все. На примере нашего университета: доктора наук, кандидаты наук, магистранты в большинстве своем женщины. В гуманитарной сфере на мой взгляд женщина может сделать достаточно много и успешно, потому что женщина, как бы это ни было, преломляет сквозь призму многих аспектов.

В Минске прошёл белорусско-китайский женский форум-7

Шэн Сюэмэй, директор Института Конфуция в МГЛУ (с китайской стороны):
Первый раз мы организовываем такое мероприятие в преддверии Международного женского дня. Для женщин двух стран это подарок. Благодаря белорусско-китайскому женскому форуму мы построим дружественный мост для общения и сотрудничества в разных сферах. Кроме того, мы сможем внести новые перспективы для развития отношений наших стран в целом.

В Минске прошёл белорусско-китайский женский форум-10

В рамках форума было принято решение о создании в Минске белорусско-китайского центра межкультурной коммуникации. Он разместится в лингвистическом университете и станет образовательной площадкой для обмена опытом и проведения мастер-классов.

# Беларусь-Китай # общество # Наталья Лаптева

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