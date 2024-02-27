Где находится единственный проспект Текстильщиков в Беларуси? Рассказываем

Колыбель белорусского льна, родина Владимира Короткевича. Город монастырей и очаровательных пейзажей на Днепре. Отправились в программе «Путевка BY» на приключения в Оршу. Подскажем топ идей для выходных.

Проспект Текстильщиков, словно факел, озаряет Оршу. Такой один на всю страну. В 1930-х на днепровских берегах стали возводить льнокомбинат. Рабочим нужно было жилье. Так стал разрастаться поселок с многоквартирными домами и общежитиями, с трехметровыми потолками и первым в городе водопроводом и канализацией! Над проектом трудилось ленинградское бюро. И по сей день фабричный квартал выглядит презентабельно.