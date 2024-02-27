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Где находится единственный проспект Текстильщиков в Беларуси? Рассказываем

27 февраля 2024 12:26
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Колыбель белорусского льна, родина Владимира Короткевича. Город монастырей и очаровательных пейзажей на Днепре. Отправились в программе «Путевка BY» на приключения в Оршу. Подскажем топ идей для выходных.

Где находится единственный проспект Текстильщиков в Беларуси? Рассказываем-1

Проспект Текстильщиков, словно факел, озаряет Оршу. Такой один на всю страну. В 1930-х на днепровских берегах стали возводить льнокомбинат. Рабочим нужно было жилье. Так стал разрастаться поселок с многоквартирными домами и общежитиями, с трехметровыми потолками и первым в городе водопроводом и канализацией! Над проектом трудилось ленинградское бюро. И по сей день фабричный квартал выглядит презентабельно.

Где находится единственный проспект Текстильщиков в Беларуси? Рассказываем-3

Это был город в городе, с просторными дворами, утопающий в зелени, со своими магазинами, поликлиникой, школами. Заглавная буква проспекта – площадь с городским дворцом культуры «Орша» и памятником вождю пролетариата.

Где находится единственный проспект Текстильщиков в Беларуси? Рассказываем-5

Валерия Моисеева, заведующая музеем истории и культуры г. Орши, экскурсовод: 
Сначала рабочий поселок текстильщиков не входил в город, но позднее, уже в 1950-х годах было принято решение о включении его в городскую черту. Тогда нумерация домов на проспекте началась от проходной предприятия, а не от центра города, как символичное начало новой жизни.

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# Туризм # Анастасия Макеева

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