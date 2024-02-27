Тайна заброшенной водяной мельницы в Орше – рассказываем жуткую историю

Колыбель белорусского льна, родина Владимира Короткевича. Город монастырей и очаровательных пейзажей на Днепре. Отправились в программе «Путевка BY» на приключения в Оршу. Подскажем топ идей для выходных.

Центральной части города повезло сохраниться после войны. Сказочная застройка – подарок для туристов. Здесь оживают картины вековой давности. Яркий игрушечный домик – бывшая водяная мельница 1902 года. Кирпичная кладка придает особую пряность и вкус. Причем у колоритного млына есть верный спутник – мост, построенный в одном стиле.

Мололи муку здесь до 1960-х годов, а когда в городе появился мелькомбинат, необходимость пропала. В 1995-м в памятнике открыли этно-музей, но поверья и тайны остались. Наши предки верили, что мельнику помогала нечистая сила. Оттого здесь водились черти, водяные и мелкие бесы.