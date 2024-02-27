Тайна заброшенной водяной мельницы в Орше – рассказываем жуткую историю

Колыбель белорусского льна, родина Владимира Короткевича. Город монастырей и очаровательных пейзажей на Днепре. Отправились в программе «Путевка BY» на приключения в Оршу. Подскажем топ идей для выходных.
Колыбель белорусского льна, родина Владимира Короткевича. Город монастырей и очаровательных пейзажей на Днепре. Отправились в программе «Путевка BY» на приключения в Оршу. Подскажем топ идей для выходных.
Центральной части города повезло сохраниться после войны. Сказочная застройка – подарок для туристов. Здесь оживают картины вековой давности. Яркий игрушечный домик – бывшая водяная мельница 1902 года. Кирпичная кладка придает особую пряность и вкус. Причем у колоритного млына есть верный спутник – мост, построенный в одном стиле.
Мололи муку здесь до 1960-х годов, а когда в городе появился мелькомбинат, необходимость пропала. В 1995-м в памятнике открыли этно-музей, но поверья и тайны остались. Наши предки верили, что мельнику помогала нечистая сила. Оттого здесь водились черти, водяные и мелкие бесы.
Валерия Моисеева, заведующая музеем истории и культуры г. Орши, экскурсовод:
В начале XX века, когда электрического освещения не было, были газовые фонари, которые каждый вечер зажигал фонарщик. Поднялся уже на лесенку и, подняв голову, увидел, что на него бежит черная свинья. Он очень испугался, но был человеком собранным, не растерялся, перекрестил ее. И свинья превратилась в клубы черного дыма. Это аутентичное придание, записанное от старожилов.
Откуда пошло название Орши? Рассказываем три версии – читайте здесь.