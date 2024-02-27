Откуда пошло название Орши? Рассказываем три версии

Колыбель белорусского льна, родина Владимира Короткевича. Город монастырей и очаровательных пейзажей на Днепре. Отправились в программе «Путевка BY» на приключения в Оршу. Подскажем топ идей для выходных.

Место с богатой историей, с накопленной энергетикой, на котором много столетий назад был замок. А в год 900-летия Орши здесь появились такие символичные замковые ворота. Горожане и гости города здесь загадывают желание.

Стартуем с местного Олимпа. Белорусский Суздаль, ожерелье храмов. Лучшие виды – здесь. Ныряем в глубины истории. По традиции имя городу подарила река Оршица. Но откуда столь необычное название? По одной версии, наши предки заметили, что вода здесь непрозрачная, словно ржавая, и стали называть ршой. Действительно, она богата ионами железа, что придает реке рыжеватый оттенок.

По другой версии, издавна берега утопали в орешнике, который называли решутай. И третий вариант связан с фино-угорскими племенами, которые оставили после себя корень «орс», что означает «проточная вода».