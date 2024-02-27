В 2024 году в Минской области построят 25 молочно-товарных комплексов

Современные технологии успешно внедряются и в животноводстве. 25 молочно-товарных комплексов построят в Минской области в 2024 году. Стоит задача до 2030 года перевести все дойное стадо на технологичные МТК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, на территории сельхозпредприятия «Агрофирма «Фаличи» Стародородорожского района строится новый молочно-товарный комплекс с новейшими технологиями и беспривязным содержанием скота. Это два помещения на 600 голов. Их укомплектуют постановочными местами, поилками с подогревом и даже чесалками. Молочный блок оборудуют по последним технологиям. Одновременно здесь будут доиться 32 коровы.

Инна Атрощенко, директор сельхозпредприятия «Агрофирма «Фаличи»:

Мы будем закрывать старые сараи, которые 60-х годов постройки, убирать оттуда дойное стадо, на его месте будем делать реконструкцию для содержания молодняка, а коровы уже пойдут в новый сарай.

Ввести в эксплуатацию его планируют до конца года. Всего в Минской области работает 339 технологичных комплексов.