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Где купить свежий берёзовый сок и как его собирают? За целебным напитком отправились с лесничим

11 апреля 2023 13:49
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Новости Беларуси. В Минской области идет заготовка березового сока. Лесхозами собрано более 2 тысяч тонн полезного напитка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В лидерах – Борисовский, Стародорожский, Столбцовский районы. Всего в 2023 году планируют заготовить около 5 тысяч тонн нектара. Продажей полезного напитка занимаются лесничества и лесхозы, приобрести его можно и на торговых площадках. В Минской области организовано около 200 точек.

В березовую рощу за соком отправилась и наш корреспондент Мария Царикевич.

Где купить свежий берёзовый сок и как его собирают? За целебным напитком отправились с лесничим-1

Мария Царикевич, корреспондент:
Березовый сок называют живой водой. Срок сбора его короткий всего несколько недель. И сейчас он в самом разгаре. Например, в Смолевичском лесничестве планируют заготовить 30 тонн этого целебного напитка.

Где купить свежий берёзовый сок и как его собирают? За целебным напитком отправились с лесничим-4

Как правильно выбрать дерево, чтобы получить этот целебный напиток, березовый сок?

Андрей Колтович, лесничий Смолевичского лесничества:
Деревья выбираются таким образом: в рубку намечаются целые участки леса, где будет происходить рубка, выезжает специалист лесничества в лес и для того, чтобы выявить, какое дерево принесет больше сока, выбираются более толстые деревья.

Подробности в видео.

# Березовый сок # общество # Мария Царикевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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