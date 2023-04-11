Где купить свежий берёзовый сок и как его собирают? За целебным напитком отправились с лесничим

Новости Беларуси. В Минской области идет заготовка березового сока. Лесхозами собрано более 2 тысяч тонн полезного напитка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В лидерах – Борисовский, Стародорожский, Столбцовский районы. Всего в 2023 году планируют заготовить около 5 тысяч тонн нектара. Продажей полезного напитка занимаются лесничества и лесхозы, приобрести его можно и на торговых площадках. В Минской области организовано около 200 точек. В березовую рощу за соком отправилась и наш корреспондент Мария Царикевич.

Мария Царикевич, корреспондент:

Березовый сок называют живой водой. Срок сбора его короткий – всего несколько недель. И сейчас он в самом разгаре. Например, в Смолевичском лесничестве планируют заготовить 30 тонн этого целебного напитка.