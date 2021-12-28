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В Минске после ремонта открылась 6-я районная поликлиника. Какие медуслуги можно будет получить?

28 декабря 2021 15:09
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Новости Беларуси. 6-я центральная районная поликлиника открылась после капитального ремонта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

В Минске после ремонта открылась 6-я районная поликлиника. Какие медуслуги можно будет получить?-1

В торжественной церемонии принял участие председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Работы проходили в четвре этапа. В ходе модернизации отремонтировали кабинеты и обновили фасад здания. Теперь поликлиника оснащена самым современным диагностическим и лечебным оборудованием. Также подготовлены кабинеты для практических занятий со студентами медуниверситета. Рабочие места специалистов оснастили компьютерами.  

В Минске после ремонта открылась 6-я районная поликлиника. Какие медуслуги можно будет получить?-4

Елена Пуцило, главный врач 6-й центральной районной клинической поликлиники:  
У нас здесь будут центры районные, это кардиологический, урологический центр, будет работать районный онколог, мы создали отделение УЗИ. И возродилась у нас водолечебная кафедра. Поэтому жители, которые обслуживались здесь, а это была лечкомиссия раньше, они все очень любят у нас физиотерапевтические процедуры. Поэтому для них это действительно большое счастье – получить в подарок новый подводный душ-массаж, циркулярный душ. Для них это очень востребовано.  

В Минске после ремонта открылась 6-я районная поликлиника. Какие медуслуги можно будет получить?-7

В обновленном учреждении обслуживается семь районов города, а это почти 33 тысячи пациентов. Поликлиника рассчитана на 800 посещений в смену. В ней будут оказывать помощь по 24 направлениям.  

# Поликлиники в Минске # общество # Елена Пуцило # Владимир Кухарев # Фотофакт

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