В Минске после ремонта открылась 6-я районная поликлиника. Какие медуслуги можно будет получить?

Новости Беларуси. 6-я центральная районная поликлиника открылась после капитального ремонта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. 6-я центральная районная поликлиника открылась после капитального ремонта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В торжественной церемонии принял участие председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Работы проходили в четвре этапа. В ходе модернизации отремонтировали кабинеты и обновили фасад здания. Теперь поликлиника оснащена самым современным диагностическим и лечебным оборудованием. Также подготовлены кабинеты для практических занятий со студентами медуниверситета. Рабочие места специалистов оснастили компьютерами.
Елена Пуцило, главный врач 6-й центральной районной клинической поликлиники:
У нас здесь будут центры районные, это кардиологический, урологический центр, будет работать районный онколог, мы создали отделение УЗИ. И возродилась у нас водолечебная кафедра. Поэтому жители, которые обслуживались здесь, а это была лечкомиссия раньше, они все очень любят у нас физиотерапевтические процедуры. Поэтому для них это действительно большое счастье – получить в подарок новый подводный душ-массаж, циркулярный душ. Для них это очень востребовано.
В обновленном учреждении обслуживается семь районов города, а это почти 33 тысячи пациентов. Поликлиника рассчитана на 800 посещений в смену. В ней будут оказывать помощь по 24 направлениям.