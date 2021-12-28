В Минске после ремонта открылась 6-я районная поликлиника. Какие медуслуги можно будет получить?

Елена Пуцило, главный врач 6-й центральной районной клинической поликлиники:

У нас здесь будут центры районные, это кардиологический, урологический центр, будет работать районный онколог, мы создали отделение УЗИ. И возродилась у нас водолечебная кафедра. Поэтому жители, которые обслуживались здесь, а это была лечкомиссия раньше, они все очень любят у нас физиотерапевтические процедуры. Поэтому для них это действительно большое счастье – получить в подарок новый подводный душ-массаж, циркулярный душ. Для них это очень востребовано.