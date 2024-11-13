Где белорусы получают информацию о новостях политики? Результаты опроса и мнение политолога

Уровень доверия растет. Белорусы предпочитают черпать информацию о новостях политики из государственных СМИ. Это показывают результаты социологического исследования «Факторы устойчивого развития», проведенного аналитическим центром EcooM, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинство граждан внимательно следят за информационной повесткой, понимая, что это важно не только для развития кругозора, но и для защиты от фейков.

Согласно опубликованным данным (участники опроса могли выбрать несколько вариантов ответа), более 53 % респондентов узнают новости из национальных СМИ. Оперативность информации, отражение значимых событий повестки дня, а также разнообразие контента – все это не только привлекает зрителей, слушателей и читателей, но и держит их внимание.

Также исследование показало, что почти 30 % белорусов узнают о важном от друзей и близких. Как отмечают аналитики, эту тенденцию необходимо изучить подробнее, ведь такой способ получения информации отражает растущую коммуникабельность, но не является единственным. Белорусы делятся знаниями, полученными из других источников. Часть респондентов отдают предпочтение российским медиа – примерно 28 %.