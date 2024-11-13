Где белорусы получают информацию о новостях политики? Результаты опроса и мнение политолога

Уровень доверия растет. Белорусы предпочитают черпать информацию о новостях политики из государственных СМИ. Это показывают результаты социологического исследования «Факторы устойчивого развития», проведенного аналитическим центром EcooM, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинство граждан внимательно следят за информационной повесткой, понимая, что это важно не только для развития кругозора, но и для защиты от фейков.
Согласно опубликованным данным (участники опроса могли выбрать несколько вариантов ответа), более 53 % респондентов узнают новости из национальных СМИ. Оперативность информации, отражение значимых событий повестки дня, а также разнообразие контента – все это не только привлекает зрителей, слушателей и читателей, но и держит их внимание.
Также исследование показало, что почти 30 % белорусов узнают о важном от друзей и близких. Как отмечают аналитики, эту тенденцию необходимо изучить подробнее, ведь такой способ получения информации отражает растущую коммуникабельность, но не является единственным. Белорусы делятся знаниями, полученными из других источников. Часть респондентов отдают предпочтение российским медиа – примерно 28 %.
Андрей Лазуткин, политолог:
Если брать структуру ответов, которые получены, то там есть достаточно большой российский компонент. Сегодня наши телеканалы имеют большую долю российского контента по тематике военной операции, текущих событий. То же самое касается печатных СМИ, которые у нас берут, например, комментарии российских экспертов. То есть сегодня этот компонент, белорусский и российский, во многом совпадает. Для этого были приняты решения, в том числе наших президентов, Владимира Путина и Александра Лукашенко. И это повышает доверие, потому что формируется единая картина мира. То есть вы не переключаете канал и видите там что-то другое, принципиально новое. Это примерно одна и та же повестка. Более того, в плане прогнозов аналитики, она совпадает с тем, что происходит на земле. Поэтому люди, конечно, тем интересуются. Кроме того, есть еще доля людей, которые узнают что-то через семью, через друзей, знакомых, на работе. Это идет такая перепроверка информации. Если мы имеем разные источники, у нас в итоге сходится картинка, то это повышает доверие к главному источнику.
Есть и категория граждан, которая не интересуется новостями. Они абсолютно аполитичны. Удастся ли СМИ зацепить этих людей и вовлечь их в повестку, покажет время. А вот к негосударственным СМИ интерес падает. Их читают и смотрят всего 9,7 % опрошенных. О возрастающем уровне доверия к госСМИ говорит и увеличение интернет-аудитории. Например, YouTube-канал СТВ, который недавно преодолел миллионный рубеж по числу подписчиков, сегодня уже приближается к цифре в полтора миллиона. А сайт телеканала ежемесячно посещают порядка 800 тысяч читателей.