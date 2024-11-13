Каждое дерево будет украшено оригинальными элементами и новогодними атрибутами. Помимо классических теплых и холодных тонов, добавят неоновые цвета: фиолетовый, бирюзовый и салатовый. Также появится многофункциональная технологическая ель, подобная главной елке страны на Октябрьской площади. В 2024 году ее установят в парке Уго Чавеса.

Минск украсят 27 новогодних елей с подсветкой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Локации уже определены. Работа на точках ведется.

Александр Воробцов, первый заместитель директора – главный инженер предприятия «Мингорсвет»:

Улично-дорожная сеть у нас активно развивается. На порядка 10 % мы сегодня приросли с точки зрения монтажа иллюминационного провода в Минске от общего объема. Иллюминацией обзавелись такие участки улично-дорожной сети, как проспект Дзержинского на участке от площади Франтишка Богушевича до улицы Щорса. Сама площадь Франтишка Богушевича преобразится. Сквер улицы Комсомольской не забыли, сквер улицы Ленина, это центральная часть города.

Появится и новая сеть иллюминации, в том числе на улице Чкалова, здесь установят стилизованные пушкинские фонари. Площадки под них еще определяются. Что касается световых конструкций, то в Минске их насчитывается 550 единиц, 120 из которых – объемные фигуры.