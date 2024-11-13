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В Минске с визитом находится делегация Челябинской области – что в планах?

13 ноября 2024 18:05
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Минск и Челябинская область развивают всестороннее сотрудничество. Это касается партнерства, как в экономическом, так и социокультурном направлениях. С визитом в Минске находится делегация столицы Южного Урала. Намечены совместные проекты с Белорусским союзом женщин и молодежными организациями. На встрече в Мингорисполкоме говорили о гуманитарных проектах, сохранении исторической памяти. Так, российская сторона привезла горсть земли с мест захоронения воинов Великой Отечественной войны. Ее передадут в Крипту Всяхсвятского Храма, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске с визитом находится делегация Челябинской области – что в планах?-2

Юлия Геращенко, руководитель направления патриотического воспитания детей и молодежи «Молодежной Ассамблеи народов Южного Урала» (Россия):
Мы договорились предварительно о новых проектах, которое мы можем реализовать совместно с Челябинской областью и молодежью города Минска. Основная цель – это сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

В Минске с визитом находится делегация Челябинской области – что в планах?-4

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Мы вырабатываем общее предложение по совместным проектам, которые, конечно же, будут направлены на улучшение качества жизнедеятельности по всем направлениям. Я имею в виду, в области образования и в целом социальную сферу. У нас есть много всего общего.

Между Минском и Челябинском 2,5 тысячи километров дорог. Но расстояние не мешает развивать партнерские отношения. С ключевым промышленным российским регионом сегодня работают многие предприятия столицы. Минск поставляет в Челябинскую область общественный и коммунальный транспорт. А импортирует продукцию тяжелой промышленности, приправы, порошки и удобрения.

# Международное сотрудничество # Ольга Чемоданова

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