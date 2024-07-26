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Галицкая: «Правительство Зимбабве заинтересовано в развитии своей медпомощи, соцориентированности»

26 июля 2024 10:48
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Делегация Белорусского союза женщин прибыла в Зимбабве для участия в масштабном Форуме женщин Африки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Галицкая: «Правительство Зимбабве заинтересовано в развитии своей медпомощи, соцориентированности»-1

Делегация БСЖ принимают участие в Форуме женщин Африки в Зимбабве. Читайте также.

В составе нашей делегации – руководитель концерна «Беллегпром». Отечественные текстильщики уже давно работают с прицелом на крупный рынок тканей в Африке. Еще одно направление сотрудничества – медицина. Зимбабве интересны белорусские технологии в организации доступной медицинской помощи, а также Опыт оснащения больниц оборудованием. Речь идет и об обучении и стажировках персонала, поставках фармацевтической продукции.

Галицкая: «Правительство Зимбабве заинтересовано в развитии своей медпомощи, соцориентированности»-4

Светлана Галицкая, заместитель главного врача Республиканского клинического медицинского центра управления делами Президента Беларуси:
С учетом уже неоднократных визитов делегаций Зимбабве в нашу страну, у нас наметился ряд потенциальных сотрудничеств в медицинской сфере. Правительство Зимбабве очень заинтересовано в развитии своей медицинской помощи, социальной ориентированности. И особое внимание уделяется защите здоровья матерей и детей. Поскольку Беларусь входит в 25 лучших стран мира по защите материнства и детства, мы особенно хорошо можем поделиться своим опытом. Потенциально наше сотрудничество заключается в организации медицинских клиник, в организации как первичной, так и специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи в сфере охраны и защиты здоровья как женщин, так и детей. Также в обучении медицинского персонала, проведении различных мастер-классов.

# Беларусь-Зимбабве # общество # Светлана Галицкая

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