Галицкая: «Правительство Зимбабве заинтересовано в развитии своей медпомощи, соцориентированности»

В составе нашей делегации – руководитель концерна «Беллегпром». Отечественные текстильщики уже давно работают с прицелом на крупный рынок тканей в Африке. Еще одно направление сотрудничества – медицина. Зимбабве интересны белорусские технологии в организации доступной медицинской помощи, а также Опыт оснащения больниц оборудованием. Речь идет и об обучении и стажировках персонала, поставках фармацевтической продукции.

Светлана Галицкая, заместитель главного врача Республиканского клинического медицинского центра управления делами Президента Беларуси:

С учетом уже неоднократных визитов делегаций Зимбабве в нашу страну, у нас наметился ряд потенциальных сотрудничеств в медицинской сфере. Правительство Зимбабве очень заинтересовано в развитии своей медицинской помощи, социальной ориентированности. И особое внимание уделяется защите здоровья матерей и детей. Поскольку Беларусь входит в 25 лучших стран мира по защите материнства и детства, мы особенно хорошо можем поделиться своим опытом. Потенциально наше сотрудничество заключается в организации медицинских клиник, в организации как первичной, так и специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи в сфере охраны и защиты здоровья как женщин, так и детей. Также в обучении медицинского персонала, проведении различных мастер-классов.