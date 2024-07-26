Делегация БСЖ принимает участие в Форуме женщин Африки в Зимбабве

В деловой части программы знакомство с реализацией совместных проектов. Мультибрендовый сервисный центр по обслуживанию нашей техники своего рода белорусский островок прогресса на африканской земле. Особенно востребованы в Зимбабве наши тракторы и комбайны, машины для обеспечения пожарной безопасности в лесах.

Андрей Клейнов, директор по продажам сервисного центра Bizon Agro Machinery: Мы занимаемся обслуживанием всех видов техники, которые были поставлены в Зимбабве: МТЗ, МАЗ, «Лидагропроммаш» и «Гомсельмаш». То есть мы являемся официальным сервисным центром каждого из этих производителей здесь, в Зимбабве.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома: Очень важно, что здесь организован сервис. Конечно же, когда люди понимают, что, покупая технику нашу, которая очень далеко находится от их территории, здесь находится сервисная служба, которая может обслужить, отремонтировать, помочь, запчасти находятся здесь – это еще раз усиливает наши позиции, нашу конкурентоспособность в данном регионе.

Отметим, что визит проходит по приглашению первой леди Зимбабве. Не так давно Оксилия Мнангагва посещала Беларусь, и уже тогда были намечены перспективные проекты сотрудничества. Их реализацию обсудили на встрече с активом Союза женщин Зимбабве. Впереди обмен культурными проектами, укрепление связей в медиасфере.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Привезли сюда женщин, которые работают в абсолютно разных направлениях, сферах экономики бизнеса, чтобы это все действительно переросло в контакты и контракты. И мы видим по тому, насколько активно работают наши женщины, что, действительно, есть интерес у зимбабвийцев в наших тканях и в производстве и по организации на территории этой страны наших производств легкой промышленности, гостиничного бизнеса, туризма, промышленного комплекса.