Гала-концерт фестиваля творчества людей с инвалидностью прошёл в Минске

В столице прошел фестиваль творчества людей с инвалидностью «Мастацтва жыць, тварыць мастацтва». Артисты представили выступления в нескольких жанрах: инструментальном, вокальном, хореографическом и театральном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый год участники фестиваля доказывают, что испытания и трудности не останавливают их стремление к творчеству.

Артем Грибко, участник гала-концерта городского фестиваля: Министерство труда и соцзащиты, и общество инвалидов, и все, кто относится к организации этого фестиваля, делают большое дело. Потому что люди, которые имеют в себе этот талант, желание нести что-то в массы, для них это то самое место, где они могут это делать.

Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

В системе социальной защиты мы стараемся, где есть необходимость, работать с людьми с инвалидностью во взаимосвязи с их семьями. Предоставляем в том числе семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, услуги социальной передышки. Предоставляем им комплексные психологические услуги. Тем, кто сегодня ухаживает за инвалидами, предоставляем возможность обучения навыкам ухода. Поэтому система социальной защиты развивается и всегда направлена на помощь людям с инвалидностью.

В Беларуси для людей с инвалидностью работают отделения реабилитации и абилитации. Только в Минске их 13. Здесь ежегодно открывают новые творческие студии. Помогают освоить профессии и, что немаловажно, оказывают содействие в трудоустройстве.