Представитель ЮНИСЕФ посетил Институт пограничной службы

Как обеспечить каждому ребенку, пересекающему границу, безопасность, уважение и защиту прав – вопрос обсудили в ходе посещения представителем ЮНИСЕФ Института пограничной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рустам Хайдаров ознакомился с системой подготовки офицеров в вузе. Стороны акцентировали важность повышенного внимания к несовершеннолетним, пересекающим рубежи. По мнению ЮНИСЕФ, формирование дружественной для детей среды на границе – это комплексная задача. Она включает как обучение пограничников и создание удобной и безопасной инфраструктуры, так и отработку алгоритмов реагирования на нестандартные ситуации.

Рустам Хайдаров, представитель ЮНИСЕФ в Беларуси:

Цель сегодняшнего визита в Институт пограничной службы – прежде всего лучше понять, каким образом Детский фонд Организации Объединенных Наций ЮНИСЕФ может взаимодействовать с таким учебным заведением, которое готовит специалистов-пограничников, чтобы взаимодействовать с детьми, оказавшимися на границе.

Думаю, что в ближайшее время выработаем ряд мероприятий, для того чтобы мы могли вести определенные образовательные модули, такие как, например, права ребенка или особенности взаимодействия с детьми-мигрантами, с детьми-беженцами в целях обеспечения наилучших интересов ребенка.

Сотрудничество международной организации и Государственного пограничного комитета началось еще 5 лет назад с инициативы «Граница, дружественная детям». В Национальном аэропорту Минск действуют детские уголки и тематические модули пограничного контроля.