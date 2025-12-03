Столичная Госавтоинспекция напоминает, что в Telegram есть чат-бот ГАИ

Выбоина на дороге, неработающий светофор или заснеженный перекресток? Сообщить об этом можно прямо в Telegram. В канал для оперативной связи с Госавтоинспекцией @Pomoghet_bot принимаются фото и координаты проблемного участка. Коммунальные службы вместе с инспекторами ДПС готовы незамедлительно решить проблему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артем Нехай, начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

С учетом выпадения осадков в виде снега и возможного образования снежного покрова на проезжей части в указанный чат-бот также можно прислать информацию о заснеженных участках дорог. Коммунальные службы во взаимодействии со столичной Госавтоинспекцией оперативно примут необходимые меры по очищению проезжей части.

Необходимая для этого техника готова к ухудшению погодных условий. Гражданам достаточно отправить фотографию и координаты проблемного участка дорог или неэксплуатируемого транспортного средства в указанный чат-бот. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения не оставаться равнодушными и сообщать о неисправных технических средствах организации дорожного движения, нарушениях целостности дорожного покрытия, а также его заснеженности.