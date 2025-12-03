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Названы самые востребованные профессии в Беларуси на ближайшие 5 лет

03 декабря 2025 06:58
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В Беларуси определили, какие специалисты будут наиболее востребованы в ближайшие 5 лет. Министерство труда и соцзащиты представило прогноз, основанный на анализе текущих тенденций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Названы самые востребованные профессии в Беларуси на ближайшие 5 лет-2

Главный акцент – на обрабатывающей промышленности, которая остается основой реального сектора экономики. Здесь нужны станочники и наладчики, слесари-сборщики, электромеханики, электромонтеры и водители. 

Спрос смещается от неквалифицированного физического труда к рабочим со средним специальным или профессионально-техническим образованием, способным обслуживать современное оборудование. 

В строительстве сохраняется потребность в бетонщиках, каменщиках, сварщиках и электромонтажниках. Отдельное внимание уделяется цифровизации: растет запрос на специалистов в IT-сфере, а также на кадры для медицины и образования. 

В Минтруда подчеркивают: демографические вызовы и технологические изменения формируют новый запрос. Поэтому система подготовки кадров должна быть максимально гибкой и ориентированной на реальные потребности экономики.

# Работа в Беларуси

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