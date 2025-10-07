Гайморит – рассказываем, кто больше подвержен заболеванию

Эта проблема знакома многим, особенно в сезон ОРВИ и гриппа, когда иммунная система ослаблена. Гайморит может возникнуть как самостоятельное заболевание, так и быть одним из осложнений после перенесенных инфекций верхних дыхательных путей.

Анатолий Минич, врач-оториноларинголог медицинского центра «Нордин»:

Гайморит, или (более правильным медицинским языком) острый верхнечелюстной синусит, может быть острым и хроническим. Подразумевает воспаление в верхнечелюстном синусе, который расположен у нас в костях черепа. С похолоданием, изменением температурного режима, скажем, за окном, люди имеют свойство заболевать. Дренажная функция из этой пазухи затрудняется. Люди, которые ходят с насморком на работу или по каким-то причинам боятся использовать сосудосуживающие капли, но только в регламентированных сроках и какое-то получают другое лечение, то есть не предавая значение насморку, имеют очень большие риски заболеть синуситом. Кроме заложенности носа, гайморит часто сопровождается болью в области лица, особенно щек и лба. Симптомы могут усиливаться при наклонах головы вперед. Люди с хроническими заболеваниями, такими как астма или аллергический ринит, находятся в группе риска. Для них любое дополнительное воспаление может стать толчком к развитию недуга.

Анатолий Минич:

Вы не можете заболеть сразу гайморитом. Для того чтобы он у вас сформировался, надо, чтобы какое-то время у вас не дышал нос стойко. Поэтому, если у вас день-два насморк и не было никаких до этого момента проблем с околоносовыми синусами, не было хронических процессов в околоносовых синусах, то, скорее всего, с долей вероятности близкой к 100 у вас не будет гайморита. Формироваться он начнет где-то через неделю, если вы не будете лечить насморк. Чтобы точно диагностировать гайморит, необходимо обратиться к лор-врачу. Специалист проведет осмотр, в ходе которого может использовать различные методы диагностики – от простого визуального наблюдения до рентгенографии, которая поможет увидеть состояние пазух.

Александр Голушко, заведующий рентгеновским отделением медицинского центра «Нордин»:

Наиболее информативным исследованием является КЛКТ – конусно-лучевая компьютерная томография придаточных фаз пазух носа. Она позволяет выявить вид гайморита – гиперпластический или гнойный. Может показать источник воспаления – это может быть больной зуб. Это одонтогенные синуситы. Само исследование занимает порядка 10-15 секунд. Дальнейшая обработка, запись на диск – это еще минут 5. После этого пациент может отправляться к своему лечащему врачу. Лечащий врач уже с достоверной диагностикой может назначать ему правильное лечение. Лечение гайморита зависит от его причины. В случае вирусной инфекции врачи рекомендуют использовать средства, облегчающие симптомы – противовоспалительные препараты или солевые растворы для промывания носа. Если же диагноз подтверждает наличие бактериальной инфекции, могут потребоваться антибиотики.

Анатолий Минич:

Если жалобы выражены – в плане болевые ощущения в проекции синуса достаточно высоки, есть повышенная температура, изменения со стороны крови, и на снимке видно, что воспалительный процесс достаточно объемен, врач, скорее всего, может вам предложить пункцию верхнечелюстного синуса, что является активным методом лечения. В современном мире с учетом распространения антибактериальных препаратов используется не так широко, но все-таки остается актуально. Потому что позволяет не только увидеть, что находится в синусе, но и также принести облегчение пациенту. Ингаляция, прогревание области гайморовых пазух и использование эфирных масел помогут уменьшить воспаление. Однако прежде чем прибегать к таким методам, лучше проконсультироваться с врачом.