Премьера клипа «Лучшая жизнь»! Певица Екатерина Лобковская рассказала, как проходили съёмки

Екатерина Лобковская, певица:

Я считаю, что да, однозначно у нас результат превзошел все ожидания. Мы снимали клип около трех месяцев. То есть премьера самой песни «Лучшая жизнь» состоялась 8 апреля, на мой день рождения как раз таки. И после этого мы уже приступили к съемкам клипа, но в зависимости от того, как располагала погода, какие у нас были графики, у съемочной группы, у меня, мы старались как-то это все сделать максимально быстро, но некоторые факторы воздействовали на наш съемочный процесс, немножко затянутый период получился.

Наверное, кроме погоды, не было никаких трудностей. То есть у нас было очень много локаций. У нас был стадион, дрифт, тачки. Была также имитация дискотеки в студии. Мы снимали, и были блестящие платья, тоже достаточно яркая картинка. Был яхт-клуб, там был интересный кадр прыжка в воду с яхты. Очень интересно получилось.