Гайдукевич: «Вся кровь в мире во многом на руках тех, кто развалил СССР»

Олег Гайдукевич, депутат, председатель ЛДПБ:

Конечно, это была геополитическая ошибка, когда мы ушли не только из Ближнего Востока, но и из Европы, думая, что мы уходим с благими намерениями, а на самом деле мы превратили мир в однополярный. А это всегда колонии, война, угнетение более слабых стран, и мы это все увидели. Когда был СССР, никто бы и не думал бомбить Югославию. Если бы мы не ушли из Европы, не было бы этой резни там. Если бы мы не ушли из Ближнего Востока, не было бы того, что потом там произошло. Это была ошибка, слава богу, что Россия возвращается на Ближний Восток и вернулась, слава богу, что Беларусь на Ближнем Востоке, в Африке, и там Россия уже. И вся кровь в мире во многом на руках тех, кто развалил СССР. Это всегда будет на их руках. Когда они развалили страну, сколько миллионов пострадало в странах бывшего СССР. Вся кровь эта на их руках! Вся кровь Ближнего Востока на их руках! И вся кровь в Европе на их руках! И это надо помнить. Вот последствия развала СССР, краха той геополитической модели, которая была, поэтому мы сейчас боремся за многополярный мир.

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