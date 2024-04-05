Гайдукевич: в Европе огромное количество людей, которые хотят выстраивать с нами человеческие взаимоотношения

Депутаты продолжат работу на международной арене. Белорусские парламентарии открыты к диалогу с коллегами из всех стран. Укреплять деловые контакты намерены в том числе по линии партий. Уже приглашены делегации из Германии, Австрии, стран Ближнего Востока и Африки.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

За эти годы после санкций наш международный авторитет вырос, потому что количество стран, которые хотят с нами сотрудничать, возросло. Запад, вернее Европейский союз, – это не весь мир. Это первое. А второе – сама Европа расколота. И там огромное количество людей, которые хотят выстраивать с нами нормальные человеческие взаимоотношения, а мы от этого никогда не откажемся.