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Гайдукевич: в Европе огромное количество людей, которые хотят выстраивать с нами человеческие взаимоотношения

05 апреля 2024 17:13
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Палата представителей завершила процесс формирования постоянных комиссий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гайдукевич: в Европе огромное количество людей, которые хотят выстраивать с нами человеческие взаимоотношения-1

Депутаты продолжат работу на международной арене. Белорусские парламентарии открыты к диалогу с коллегами из всех стран. Укреплять деловые контакты намерены в том числе по линии партий. Уже приглашены делегации из Германии, Австрии, стран Ближнего Востока и Африки.

Гайдукевич: в Европе огромное количество людей, которые хотят выстраивать с нами человеческие взаимоотношения-4

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
За эти годы после санкций наш международный авторитет вырос, потому что количество стран, которые хотят с нами сотрудничать, возросло. Запад, вернее Европейский союз, – это не весь мир. Это первое. А второе – сама Европа расколота. И там огромное количество людей, которые хотят выстраивать с нами нормальные человеческие взаимоотношения, а мы от этого никогда не откажемся.

Депутаты Палаты представителей Национального собрания определились с составами комиссий.

# Государственная политика # общество # Олег Гайдукевич

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