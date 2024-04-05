Депутаты Палаты представителей Национального собрания определились с составами комиссий

Постоянные комиссии сформированы на первом заседании Палаты представителей Национального собрания 8-го созыва, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Овальном зале будет работать 14 постоянных комиссий, в состав каждой входит в среднем по 7-8 депутатов. Им предстоит формировать и совершенствовать правовую базу во всех сферах жизни нашей страны. Так, в области здравоохранения у депутатов в разработке находятся уже три законопроекта. Они касаются поддержки молодых семей и оказания помощи детям, находящимся в социально опасном положении.

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Если мы говорим о Комиссии по здравоохранению, то у нас есть четкое понимание, что необходимо делать, есть преемственность. У нас остается три законопроекта, которые мы должны в этой сессии довести до логического конца, рассмотреть во второй сессии.

Денис Карась, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Самое ответственное у депутатов парламента – это последствия принятия того или иного законопроекта. Депутаты должны предугадать эти последствия, чтобы они были во благо и в интересах нашего общества, государства и наших граждан. Поэтому в этом направлении будем действовать. И экономика это прежде всего работа предприятий, независимо от сферы, отрасли. И опять же, эффективная работа, чтобы сохранить рабочие места, чтобы благосостояние наших граждан улучшалось.