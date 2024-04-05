Правильный матрас и никаких тяжестей – рассказываем, как сохранить позвоночник здоровым

А можно ли лечиться и делать профилактику самим? Можно! Например, с помощью правильного сна, рассказали в программе «В поисках истины».

Марина Мозолевская, специалист по продажам:

Оптимальное решение – обеспечить позвоночнику профилактическую разгрузку на протяжении длительного времени. Именно такой эффект оказывают ортопедические матрасы. Следует помнить, что для каждого параметры выбора идеального матраса будут свои. Необходимо выбирать матрас под ваш вес, рост, телосложение, а также учитывать позу, в которой вы предпочитаете спать. К слову, наши предки выбирали в качестве лучшей постели пуховую перину. Раньше она, да и не одна, была непременной частью приданого. Сегодня перину вычеркнули как нездоровый предмет быта. Тем не менее, если вы спите на мягком, значит вы правы!

Валерий Молостов, мануальный терапевт:

Если хорошая перина, то можно лечь на эту перину и лежать сколько угодно. Некоторые говорят: я буду только простынь и на полу лежать, чтобы позвоночник был ровный, чтобы лечить позвоночник. Ничего так не получится! Он ложится на пол, только на простынь, одеялко надевает. И те места, где сильно давит пол, возникает воспаление. Он потом нажать себе не может никуда, ребра болят, все болит.