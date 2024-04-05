Правильный матрас и никаких тяжестей – рассказываем, как сохранить позвоночник здоровым

А можно ли лечиться и делать профилактику самим? Можно! Например, с помощью правильного сна, рассказали в программе «В поисках истины».
А можно ли лечиться и делать профилактику самим? Можно! Например, с помощью правильного сна, рассказали в программе «В поисках истины».
Марина Мозолевская, специалист по продажам:
Оптимальное решение – обеспечить позвоночнику профилактическую разгрузку на протяжении длительного времени. Именно такой эффект оказывают ортопедические матрасы. Следует помнить, что для каждого параметры выбора идеального матраса будут свои. Необходимо выбирать матрас под ваш вес, рост, телосложение, а также учитывать позу, в которой вы предпочитаете спать.
К слову, наши предки выбирали в качестве лучшей постели пуховую перину. Раньше она, да и не одна, была непременной частью приданого. Сегодня перину вычеркнули как нездоровый предмет быта. Тем не менее, если вы спите на мягком, значит вы правы!
Валерий Молостов, мануальный терапевт:
Если хорошая перина, то можно лечь на эту перину и лежать сколько угодно. Некоторые говорят: я буду только простынь и на полу лежать, чтобы позвоночник был ровный, чтобы лечить позвоночник. Ничего так не получится! Он ложится на пол, только на простынь, одеялко надевает. И те места, где сильно давит пол, возникает воспаление. Он потом нажать себе не может никуда, ребра болят, все болит.
Есть и золотая середина – ортопедический матрас.
Марина Мозолевская:
Как правило, более жесткие матрасы рекомендуются детям и людям с большим весом. Для среднего и небольшого веса рекомендуются средние и средне-мягкие модели. Они же подойдут людям в возрасте. Рекомендую присмотреться к матрасам с разной жесткостью сторон, что позволит менять ощущения. Рекомендую выбирать модели известных производителей, так как крупные бренды вкладывают много средств в разработку и испытание новых моделей матрасов и их комплектующих для поисков лучшего решения для сна.
Итак, если вы начали ощущать тянущую боль в спине, есть смысл пересмотреть свой образ жизни и добавить в него умеренную физическую активность, правильное питание и контроль массы тела, плавание и растяжку. И конечно, помнить два главных правила здорового позвоночника:
Валерий Молостов:
Первое – позвоночник не надо травмировать, второе – не надо нагружать тяжестями. Вот две вещи, которые человек должен соблюдать, чтобы позвоночник длительное время не болел, не беспокоил и был в нормальном состоянии.
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