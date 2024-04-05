Не имеет детей, обязанных его содержать. Как оформить проживание в замещающей семье для пожилого человека?

Говорят, что культурный уровень общества можно оценить по тому, как в нем относятся к старикам. Отношение это зачастую бывает противоречивым. С одной стороны, они были и остаются носителями мудрости, опыта и профессиональных знаний. С другой стороны, пожилой человек некоторыми воспринимается как обуза, немощный, больной и неспособный обеспечивать себя самостоятельно. О том, как сделать жизнь пожилых людей комфортной, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Что такое замещающая семья?

Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Замещающая семья – это семья для пожилого человека, то есть люди, которые не являются друг другу родственниками, неродные. Я объясню простым примером, чтобы было понятно. У нас есть человек старше 70 лет. Он у нас тотально одинокий, то есть не имеет родственников, детей, обязанных по закону его содержать, нуждается в помощи. Есть у нас соседи, добрые знакомые, кто-то, кто желает проживать совместно на одной территории, в одной квартире, вести общий бюджет и готов забрать к себе этого пожилого человека либо инвалида первой, второй группы. То есть здесь есть вариации. Они оба обращаются в территориальный центр социального обслуживания и заключают такой договор, который регистрируется со стороны государства. Это означает, что они будут вести совместный бюджет, но не касаются имущественных вопросов. То есть здесь не стоит вопрос наследования, передачи собственности, квартиры. Здесь идет речь о ведении общего хозяйства, обеспечении присмотра, досмотра и совместном проживании.