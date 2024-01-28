Покупки, лечение и оздоровление. За чем чаще всего латыши приезжают в Беларусь?

Наши пограничники несут службу в усиленном режиме, но постоянно сталкиваются с новыми угрозами и отмечают рост эскалации, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Латвия разместит линию обороны на рубежах с Беларусью. Как реагируют наши пограничные службы? Юрис Балталкнис – житель Латвии. Частый гость в нашей стране. Привлекают качество белорусских товаров и низкие цены. Раньше добирался до Беларуси через «Силене». Когда пункт пропуска закрылся, расстояние до границы увеличилось до сотни километров. Но несмотря на это, Юрис продолжил заезжать к нам по безвизу.

Юрис Балталкнис, житель Латвии:

Очень хорошо, нет лишней волокиты, оформления визы. Очень удобно. За покупками, бывает, я в санатории приезжаю, зубы лечу.

Надежда Золоторева, жительница Латвии:

Нам нельзя ни молочку, ни мясное, но косметика ваша это просто… Косметикой я очень довольна. Я ей пользуюсь 10 лет, если закроют, катастрофа для меня будет.

Вячеслав Мартынов, житель Латвии:

Я еду в Могилев, во-первых, с товарищем встретиться, во-вторых, вылечить зуб, в-третьих, у меня там есть бизнес-дела. У вас дешевле, а качество такое же, как и у нас.

Чаще всего, не накручивая лишние километры, иностранцы предпочитают закупаться в ближайших от границы белорусских магазинах. Мы побывали в одном из них. Зачастую в магазинных корзинках гостей – наша кондитерка. Подробности в видео.