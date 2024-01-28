Покупки, лечение и оздоровление. За чем чаще всего латыши приезжают в Беларусь?

Наши пограничники несут службу в усиленном режиме, но постоянно сталкиваются с новыми угрозами и отмечают рост эскалации, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Наши пограничники несут службу в усиленном режиме, но постоянно сталкиваются с новыми угрозами и отмечают рост эскалации, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Латвия разместит линию обороны на рубежах с Беларусью. Как реагируют наши пограничные службы?
Юрис Балталкнис – житель Латвии. Частый гость в нашей стране. Привлекают качество белорусских товаров и низкие цены. Раньше добирался до Беларуси через «Силене». Когда пункт пропуска закрылся, расстояние до границы увеличилось до сотни километров. Но несмотря на это, Юрис продолжил заезжать к нам по безвизу.
Юрис Балталкнис, житель Латвии:
Очень хорошо, нет лишней волокиты, оформления визы. Очень удобно. За покупками, бывает, я в санатории приезжаю, зубы лечу.
Надежда Золоторева, жительница Латвии:
Нам нельзя ни молочку, ни мясное, но косметика ваша это просто… Косметикой я очень довольна. Я ей пользуюсь 10 лет, если закроют, катастрофа для меня будет.
Вячеслав Мартынов, житель Латвии:
Я еду в Могилев, во-первых, с товарищем встретиться, во-вторых, вылечить зуб, в-третьих, у меня там есть бизнес-дела. У вас дешевле, а качество такое же, как и у нас.
Чаще всего, не накручивая лишние километры, иностранцы предпочитают закупаться в ближайших от границы белорусских магазинах. Мы побывали в одном из них. Зачастую в магазинных корзинках гостей – наша кондитерка.
Подробности в видео.
А это уже рынок в латвийском Даугавпилсе. На прилавке вместе с товарами, произведенными в Латвии, – сахар, какао, овсянка и другая продукция с пометкой «Сделано в Беларуси». Какие бы шаги ни предпринимали латвийские власти, у латышей наши товары все так же пользуется популярностью. Да и сама страна остается притягательна для обладателей латвийских паспортов. Какой бы отчаянной ни была антибелорусская риторика латвийских властей и демонстративными действия пограничников.