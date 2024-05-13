Повар, кондитер и педагог в 18 лет! Юная витебчанка поделилась секретами успеха

Вкусных дел мастера. Так называют выпускников Витебского государственного индустриального колледжа.

Александр Меженный, ведущий:

Если звучит не очень аппетитно, я сейчас со вкусом поработаю. У меня в руках коробочка конфет. Удивительно! Учащиеся проявляют себя весьма активно, а наших кулинаров знают во всем мире. Я представляю с удовольствием Алену Полесову, мастера производственного обучения Центра компетенций Витебского индустриального колледжа. Ольга Бурлакова, ведущая:

С Аленой мы с удовольствием пообщаемся. Честно говоря, когда представляешь кулинара, немножечко его видишь так в другом образе. Тем более, когда знаешь заранее, что человек уже победил практически во всех известных конкурсах кулинарных, столько наград, «Человек года». Как она все успела за свои 18 лет?

Алена Полесова, мастер производственного обучения Витебского государственного индустриального колледжа:

Я поступила в Витебский государственный индустриальный колледж. Училась на профессии повар-продавец. Во время учебы мы проходили много практики, были различные тренинги, мастер-классы. И уже на третьем курсе я поучаствовала в своем первом конкурсе. Это был WorldSkills, область, на котором заняла второе место. Но так получилось, что попала на республику. И вот как раз с этого и начался мой путь конкурсный. Ольга Бурлакова:

Вы в тот же момент решили остаться в колледже и преподавать? Алена Полесова:

Я вообще поступала в колледж, чтобы получить рабочую профессию и дальше продолжать обучение в вузе по этой же специальности. Юрий Царев, ведущий:

Вот я хочу спросить сразу: скажите, а что вас подвигло? Может быть, мама вкусно готовила? Может быть, невкусно готовила, и «я все сделаю как надо»?