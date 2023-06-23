«Эмоции потрясающие». Молодёжь Беларуси и России участвуют в проекте «Дорогами памяти и славы»

Десять дней в пути и больше 20 точек на карте. В Год мира и созидания молодежь Беларуси и России объединилась, чтобы вместе пройти по местам боевой славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Патриотический проект «Дорогами памяти и славы», всего за год вырос до международного формата.

В 2023 году его участниками стали Ленинградская, Смоленская, Брянская, Астраханская области и Хабаровский край. Наши страны сегодня объединяют не только прогрессивные идеи для будущего, но и уважение к прошлому. Общий подвиг – Великая Победа, блеск и величие которой не исказить, – нам одинаково дорог.

Екатерина Капура, участник проекта «Дорогами памяти и славы» (Россия ): Нас очень тут ждали, очень ждали тут Россию. Когда узнали, что мы из Хабаровска, еще больше обрадовались. Нам было это очень приятно. И очень, наверное, важно знать, какие события здесь происходили. Важно помнить, что люди, которые здесь погибали, погибали в том числе и за мирное небо над головой не только Беларуси, Могилева, Могилевской области, но и за мое небо, которое у меня там, в Хабаровске.

Юрий Кобелев, участник проекта «Дорогами памяти и славы» ( Россия) : Эмоции потрясающие. Очень рад побывать на местах боев времен Великой Отечественной войны, посмотреть все эти памятники, проникнуться этой атмосферой. Поэтому очень счастлив, что смог посетить вашу замечательную страну.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

Чем дальше уходит война, тем ближе воспоминания о ней. И это, опять же, на фоне происходящих событий. И сегодня Россия и Беларусь как никогда близки. Да, можно говорить об экономике, можно говорить о политике, можно говорить о чем угодно, но основное – это наша духовность, наше славянское единство. На мой взгляд, это именно тот фундамент, на котором все зиждется.

Проект охватит все районы Могилевской области в той последовательности, в которой они были освобождены от фашистских захватчиков.