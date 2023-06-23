Лукашенко наградил лучших выпускников и преподавателей вузов: «Пусть всё у вас получится»

Достижения выпускников вдохновляют, отметил глава государства. Эти ребята уже стали лучшими в учебе, научной деятельности, спорте или творчестве. Это повод для гордости, а также пример другим. Однако Президент предупредил выпускников по-отцовски, что теперь они открывают новую главу взрослой жизни. Придется не только учиться новому, но часто и переучиваться. Главное – не бояться неизвестного, ведь фундаментальные знания уже есть. А это не проходит даром.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы вообще-то большие молодцы, но за ваш успех прежде всего благодарю тех, кто подарил вам жизнь, вырастил, воспитал, выучил, кто стал для вас авторитетом и достойным примером, – родителей, воспитателей, педагогов и преданных друзей. Я желаю, чтобы вы точно так относились к своим детишкам. И вывели их на тот же уровень в этом возрасте, на котором вы находитесь. Это вместе с ними, с их поддержкой вы так уверенно идете к своим мечтам и достигаете поставленных целей. Такой же опорой скоро станут для вас будущие коллеги – специалисты с большим опытом, у которых будете учиться дальше.

Глядя на вас, целеустремленных, ярких, красивых молодых людей, вижу, что наша родная Беларусь станет еще лучше и краше. Верю, что вы сделаете для этого все. Вы самое важное, что есть в нашей жизни, жизни старшего поколения. Мы всегда рядом и будем делать все, чтобы вы чувствовали наше плечо и заботу, пока будете идти к намеченным вершинам. Наступает ваше время создавать историю нашей страны, своей страны. Пусть все у вас получится.