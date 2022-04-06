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За что можно на полгода лишиться прав? Вот что нужно знать водителям мотоциклов, мопедов и скутеров

06 апреля 2022 14:08
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Новости Беларуси. С наступлением весны Госавтоинспекция Минской области усилила контроль за водителями двухколесной техники, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

За что можно на полгода лишиться прав? Вот что нужно знать водителям мотоциклов, мопедов и скутеров-1

В каждом районе проходят профилактические акции по предупреждению ДТП с участием мотоциклистов, водителей мопедов и скутеров. Сотрудники ГАИ проверяют наличие удостоверения, техосмотра, а также защитной экипировки. Ведется контроль за включением ближнего света фар в дневное время суток. Проводится разъяснительная беседа с водителями на тему безопасного скоростного режима.

За что можно на полгода лишиться прав? Вот что нужно знать водителям мотоциклов, мопедов и скутеров-4

Мария Гончарик, старший инспектор дорожно-патрульной службы ОГАИ Жодинского ГОВД:
Недисциплинированность, отсутствие навыков вождения, лихачество со стороны водителей двухколесных транспортных средств, невнимательность автомобилистов приводят к дорожно-транспортным происшествиям, которые характеризуются тяжелыми последствиями. За управление мотоциклом, мопедом на одном колесе либо движение, при котором водитель не держится руками за руль, не держит ноги на подножках, педалях, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 10 базовых величин с лишением права управления сроком до 6 месяцев.

За что можно на полгода лишиться прав? Вот что нужно знать водителям мотоциклов, мопедов и скутеров-7

Всего с начала 2022 года на территории центрального региона выявлено 146 нарушений со стороны водителей мототранспорта. С их участием произошло два ДТП, два человека получили травмы.

# ГАИ # общество # Мария Гончарик # Фотофакт

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