Смертельный яд для планеты. Куда сдать использованные батарейки и как проходит их утилизация?

До 15 квадратных метров. Именно столько способна загрязнить всего одна беспечно выброшенная батарейка – миниатюрный девайс с невероятно опасной начинкой: свинец, ртуть, кадмий, никель, цинк и щелочи. Смертельный яд для нашей планеты. Потому переработка токсичных отходов – реальный шанс спасти окружающую среду от экологической катастрофы.

Вероника Макаревич, корреспондент: Сделать личный вклад в безопасное завтра просто. Отправьте использованную батарейку в специальный контейнер и подарите старому элементу питания новую жизнь.

На этом этапе приключение утилизированных приборов только начинается. Когда зеленый ящик наполняется доверху, содержимое перевозят в специальный пункт сортировки.

Владимир Мишенин, начальник цеха переработки электронно-электрического оборудования:

Приему подлежат все виды батареек, а также свинцовые аккумуляторы, аккумуляторы от электрических автомобилей и от источников бесперебойного питания. На приемном пункте мы взвешиваем этот аккумулятор, и человеку выплачивается денежка. За прошлый год мы собрали более 180 тонн.

При этом у каждого вида устройства своя судьба. Одни продолжат путешествие уже за границей, другие на родине станут основой при создании новых гаджетов.