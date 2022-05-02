Смертельный яд для планеты. Куда сдать использованные батарейки и как проходит их утилизация?
До 15 квадратных метров. Именно столько способна загрязнить всего одна беспечно выброшенная батарейка – миниатюрный девайс с невероятно опасной начинкой: свинец, ртуть, кадмий, никель, цинк и щелочи. Смертельный яд для нашей планеты. Потому переработка токсичных отходов – реальный шанс спасти окружающую среду от экологической катастрофы.
Вероника Макаревич, корреспондент:
Сделать личный вклад в безопасное завтра просто. Отправьте использованную батарейку в специальный контейнер и подарите старому элементу питания новую жизнь.
На этом этапе приключение утилизированных приборов только начинается. Когда зеленый ящик наполняется доверху, содержимое перевозят в специальный пункт сортировки.
Владимир Мишенин, начальник цеха переработки электронно-электрического оборудования:
Приему подлежат все виды батареек, а также свинцовые аккумуляторы, аккумуляторы от электрических автомобилей и от источников бесперебойного питания. На приемном пункте мы взвешиваем этот аккумулятор, и человеку выплачивается денежка. За прошлый год мы собрали более 180 тонн.
При этом у каждого вида устройства своя судьба. Одни продолжат путешествие уже за границей, другие на родине станут основой при создании новых гаджетов.
Владимир Мишенин:
Черные металлы получаем, графито-марганцевую смесь и материю. Черные металлы мы сдаем на чермет и в дальнейшем – на переработку.
Вторсырье от переработки батареек используют в машиностроении, фармацевтике, на предприятиях химической промышленности. Оно идет на изготовление карандашей, чугуна, удобрений и кухонной утвари.