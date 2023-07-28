Прямой эфир

В день 1035-летия Крещения Руси в храмах и монастырях Беларуси прозвучит звон-благовест

28 июля 2023 07:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В храмах и монастырях Белорусской православной церкви в полдень 28 июля прозвучит колокольный звон-благовест в честь 1035-летия Крещения Руси. Он станет призывом к общей молитве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В день 1035-летия Крещения Руси в храмах и монастырях Беларуси прозвучит звон-благовест-1

Традиции единовременного перезвона уже 9 лет, она объединяет православные храмы и монастыри, расположенные на канонической территории Московского патриархата. Торжественные богослужения пройдут сегодня в храмах и монастырях белорусского экзархата по благословению митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего экзарха всея Беларуси.

# Православные в Беларуси # общество # Митрополит Вениамин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Задержаны с поличным». Под Гродно сторожа тоннами воровали зерно
28 июля 2023 07:22

«Задержаны с поличным». Под Гродно сторожа тоннами воровали зерно

Разгар черничного сезона. Как правильно собирать ягоды и грибы?
28 июля 2023 06:54

Разгар черничного сезона. Как правильно собирать ягоды и грибы?

«Отцовская любовь» и безнаказанность. Психолог о том, как у глянцево-образцового Джо Байдена вырос наркозависимый сын Хантер
28 июля 2023 06:43

«Отцовская любовь» и безнаказанность. Психолог о том, как у глянцево-образцового Джо Байдена вырос наркозависимый сын Хантер