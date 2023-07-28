В день 1035-летия Крещения Руси в храмах и монастырях Беларуси прозвучит звон-благовест

Новости Беларуси. В храмах и монастырях Белорусской православной церкви в полдень 28 июля прозвучит колокольный звон-благовест в честь 1035-летия Крещения Руси. Он станет призывом к общей молитве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиции единовременного перезвона уже 9 лет, она объединяет православные храмы и монастыри, расположенные на канонической территории Московского патриархата. Торжественные богослужения пройдут сегодня в храмах и монастырях белорусского экзархата по благословению митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего экзарха всея Беларуси.