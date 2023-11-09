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Рожают уже в 15. Когда родителям давать подростку презервативы?

09 ноября 2023 19:14
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Ваш ребенок из послушного котенка превратился в колючего ежа. Его настроение меняется со скоростью света. На самый безобидный вопрос: «Как твои дела, сынок?» – он превращается в лютого зверя. О том, как пережить переходный возраст, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Рожают уже в 15. Когда родителям давать подростку презервативы?-1

Елена Герко, финалистка реалити-шоу «Есть девчонка одна»:
В каком возрасте презервативы давать ребенку?

Рожают уже в 15. Когда родителям давать подростку презервативы?-3

Тамара Давидович, семейный психолог:
Давать прямо?

Елена Герко:
Покупать – это же нормально.

Рожают уже в 15. Когда родителям давать подростку презервативы?-5

Наталья Литвин, педагог-психолог:
Когда он уходит от вас на какое-то определенное время – идет в поход, едут в поездку. 13-14 лет, потому что уже девчонки рожают в 15. Зная ребенка, надо предупредить или спрофилактировать так, чтобы ей не понадобилось.

Тамара Давидович:
Дети разные, будут те, кому в 13 уже не то, чтобы поздно, но уже что-то вроде того. Будут те, которые: я еще хочу в игры поиграть, мне это не интересно. Но вы никогда не будете знать до конца, к какой категории принадлежит ваш ребенок. То есть тут момент именно диалога. Ваше дело – откровенно поговорить с ребенком по-честному, услышать какую-то обратную связь, если еще он находится в контакте.

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# Дети # Тамара Давидович

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