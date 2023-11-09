Рожают уже в 15. Когда родителям давать подростку презервативы?

Ваш ребенок из послушного котенка превратился в колючего ежа. Его настроение меняется со скоростью света. На самый безобидный вопрос: «Как твои дела, сынок?» – он превращается в лютого зверя. О том, как пережить переходный возраст, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Литвин, педагог-психолог:

Когда он уходит от вас на какое-то определенное время – идет в поход, едут в поездку. 13-14 лет, потому что уже девчонки рожают в 15. Зная ребенка, надо предупредить или спрофилактировать так, чтобы ей не понадобилось.

Тамара Давидович:

Дети разные, будут те, кому в 13 уже не то, чтобы поздно, но уже что-то вроде того. Будут те, которые: я еще хочу в игры поиграть, мне это не интересно. Но вы никогда не будете знать до конца, к какой категории принадлежит ваш ребенок. То есть тут момент именно диалога. Ваше дело – откровенно поговорить с ребенком по-честному, услышать какую-то обратную связь, если еще он находится в контакте.

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