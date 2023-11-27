ГАИ проводит профилактическую акцию на дорогах Беларуси

Сменить стиль вождения на зимний предлагает автомобилистам Госавтоинспекция. Республиканская профилактическая акция начинается сегодня, 27 ноября, и продолжится до 5 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сменить стиль вождения на зимний предлагает автомобилистам Госавтоинспекция. Республиканская профилактическая акция начинается сегодня, 27 ноября, и продолжится до 5 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мероприятие направлено на предотвращение ДТП в зимние месяцы, когда дороги постоянно подвержены наледи и автомобилистам стоит соблюдать дистанцию от 3 до 5 метров.
Анна Банадык, официальный представитель главного управления ГАИ МВД Беларуси:
С первого дня календарной зимы инспекторы ДПС проведут рейды, в ходе которых проверят, как водители подготовили свои автомобили к эксплуатации зимой. За участие в дорожном движении транспортных средств без зимних шин предусмотрен штраф до 1 базовой величины. Повторное такое нарушение в течение года влечет ответственность от 2 до 5 базовых величин. К морозному сезону следует и самим перестроится на более сдержанный стиль вождения. Недопустимо совершать резкие маневры и перестроения. Водителям и пешеходам важно помнить, что в таких погодных условиях в несколько раз увеличивается тормозной путь, увеличивается опасность заносов и наездов на пешеходов.
Чтобы не попасть в неприятные ситуации, с приходом зимы стоит пересмотреть стиль управления машиной, придав ему больше размеренности, стараться делать все плавно и правильно рассчитывать траекторию. Следует оставаться внимательными на дорогах, беречь себя и тех, кто находится рядом.