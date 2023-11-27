ГАИ проводит профилактическую акцию на дорогах Беларуси

Анна Банадык, официальный представитель главного управления ГАИ МВД Беларуси:

С первого дня календарной зимы инспекторы ДПС проведут рейды, в ходе которых проверят, как водители подготовили свои автомобили к эксплуатации зимой. За участие в дорожном движении транспортных средств без зимних шин предусмотрен штраф до 1 базовой величины. Повторное такое нарушение в течение года влечет ответственность от 2 до 5 базовых величин. К морозному сезону следует и самим перестроится на более сдержанный стиль вождения. Недопустимо совершать резкие маневры и перестроения. Водителям и пешеходам важно помнить, что в таких погодных условиях в несколько раз увеличивается тормозной путь, увеличивается опасность заносов и наездов на пешеходов.