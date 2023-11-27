Медикам из Узбекистана покажут новейшие достижения белорусской науки
Медицинский форум «Дни здравоохранения и медицинского образования Узбекистан – Беларусь» начинается сегодня, 27 ноября. Договоренность о таком глобальном мероприятии достигнута во время встречи Александра Лукашенко с Шавкатом Мирзиеевым, которая состоялась в Бишкеке на полях саммита СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минске планируется проведение нескольких секционных заседаний. Их тематика касается диагностики и реабилитации, онкологии, кардиологии и кардиохирургии, охраны материнства и детства, профильного образования и цифровизации, а также нашего опыта в трансплантологии и оказании первой медицинской помощи.
На пленарное заседание во Дворце Республики специалисты всех регионов Беларуси и более 200 медиков из Узбекистана соберутся в среду, 29 ноября. Здесь организуют выставку с демонстрацией новейших достижений белорусской науки. Коллеги познакомятся с особенностями работы организаций здравоохранения разного уровня – как республиканского, так и регионального. Основная цель – установить новые контакты, предметно обсудить дальнейшее сотрудничество.