Медикам из Узбекистана покажут новейшие достижения белорусской науки

Медицинский форум «Дни здравоохранения и медицинского образования Узбекистан – Беларусь» начинается сегодня, 27 ноября. Договоренность о таком глобальном мероприятии достигнута во время встречи Александра Лукашенко с Шавкатом Мирзиеевым, которая состоялась в Бишкеке на полях саммита СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске планируется проведение нескольких секционных заседаний. Их тематика касается диагностики и реабилитации, онкологии, кардиологии и кардиохирургии, охраны материнства и детства, профильного образования и цифровизации, а также нашего опыта в трансплантологии и оказании первой медицинской помощи.