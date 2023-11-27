Ёлочные игрушки по мотивам картин известных художников создают в Витебске

Благотворительный новогодний марафон стартовал в Витебском районе. Он объединил более 70 учреждений социального обслуживания из Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Благотворительный новогодний марафон стартовал в Витебском районе. Он объединил более 70 учреждений социального обслуживания из Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В праздничной атмосфере участники создают новогодние игрушки и оформляют их в стилистике родного края. На шары переносят традиционные орнаменты, местные пейзажи и сюжеты по мотивам картин известных художников. Работа кропотливая. На создание одного такого шедевра требуется более месяца.
Варвара Жидкова, посетитель Территориального центра социального обслуживания населения Витебского района:
При создании этого шара мы использовали картину Марка Шагала, потому что она символизирует флаг Витебского района. Еще здесь изображены мужчина и женщина. Это символ семьи, продолжения рода, символ мира, созидания.
В ходе марафона участники из двух стран планируют создать 100 шаров добра. Елочные украшения можно будет увидеть и приобрести на благотворительной выставке-аукционе в Витебске. Вырученные средства передадут семьям, которые воспитывают детей-инвалидов. Получить свой шар, а вместе с этим сделать доброе дело можно будет с 11 по 17 декабря.