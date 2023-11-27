Ёлочные игрушки по мотивам картин известных художников создают в Витебске

Благотворительный новогодний марафон стартовал в Витебском районе. Он объединил более 70 учреждений социального обслуживания из Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В праздничной атмосфере участники создают новогодние игрушки и оформляют их в стилистике родного края. На шары переносят традиционные орнаменты, местные пейзажи и сюжеты по мотивам картин известных художников. Работа кропотливая. На создание одного такого шедевра требуется более месяца.

Варвара Жидкова, посетитель Территориального центра социального обслуживания населения Витебского района:

При создании этого шара мы использовали картину Марка Шагала, потому что она символизирует флаг Витебского района. Еще здесь изображены мужчина и женщина. Это символ семьи, продолжения рода, символ мира, созидания.