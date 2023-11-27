Прямой эфир

Белорусские грации не знали равных на турнире в Испании. Что было самым сложным? Пообщались с гимнастками

27 ноября 2023 07:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусские спортсменки заняли весь пьедестал в многоборье на международных соревнованиях по художественной гимнастике в Испании. Соперницами наших граций были представительницы клубов из Франции, Испании, Венгрии, Канады, Швеции и Бельгии, однако равных в многоборье белорускам не было. Победу одержала Елизавета Зорькина, на втором месте – Анастасия Салос, на третьем – Алина Речкина.

Пообщались с девушками в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Белорусские грации не знали равных на турнире в Испании. Что было самым сложным? Пообщались с гимнастками-1

Анастасия Салос, гимнастка:
Самое важное – кайфовать от своего выступления. Красивый купальник тоже придает уверенности в себе.

Тренировки никогда не заканчиваются. У нас шесть дней в неделю рабочие, по две тренировки в день. Выходной в воскресенье. Каникул у нас нет. Мы все время работаем, нарабатываем что-то новое, чтобы показать миру, что у нас гимнастика уникальная, что белорусская художественная гимнастика одна из лучших в мире.

Белорусские грации не знали равных на турнире в Испании. Что было самым сложным? Пообщались с гимнастками-4

Елизавета Зорькина, гимнастка:
Испания отличается болельщиками, они влюблены в гимнастику. Работать там и выступать – одно удовольствие. Когда у нас был мастер-класс, дети смотрели, учились. Они очень старались. Было очень круто.

Что было самым сложным в соревнованиях? Кто из соперников составил основную конкуренцию? Смотрите в видео.

# Художественная гимнастика # общество # Анастасия Салос # Елизавета Зорькина # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ёлочные игрушки по мотивам картин известных художников создают в Витебске
27 ноября 2023 07:36

Ёлочные игрушки по мотивам картин известных художников создают в Витебске

Медикам из Узбекистана покажут новейшие достижения белорусской науки
27 ноября 2023 07:20

Медикам из Узбекистана покажут новейшие достижения белорусской науки

В Минске завершился сезон сельскохозяйственных ярмарок
27 ноября 2023 07:03

В Минске завершился сезон сельскохозяйственных ярмарок