Белорусские грации не знали равных на турнире в Испании. Что было самым сложным? Пообщались с гимнастками
Белорусские спортсменки заняли весь пьедестал в многоборье на международных соревнованиях по художественной гимнастике в Испании. Соперницами наших граций были представительницы клубов из Франции, Испании, Венгрии, Канады, Швеции и Бельгии, однако равных в многоборье белорускам не было. Победу одержала Елизавета Зорькина, на втором месте – Анастасия Салос, на третьем – Алина Речкина.
Пообщались с девушками в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.
Анастасия Салос, гимнастка:
Самое важное – кайфовать от своего выступления. Красивый купальник тоже придает уверенности в себе.
Тренировки никогда не заканчиваются. У нас шесть дней в неделю рабочие, по две тренировки в день. Выходной в воскресенье. Каникул у нас нет. Мы все время работаем, нарабатываем что-то новое, чтобы показать миру, что у нас гимнастика уникальная, что белорусская художественная гимнастика одна из лучших в мире.
Елизавета Зорькина, гимнастка:
Испания отличается болельщиками, они влюблены в гимнастику. Работать там и выступать – одно удовольствие. Когда у нас был мастер-класс, дети смотрели, учились. Они очень старались. Было очень круто.
Что было самым сложным в соревнованиях? Кто из соперников составил основную конкуренцию? Смотрите в видео.