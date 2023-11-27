Белорусские грации не знали равных на турнире в Испании. Что было самым сложным? Пообщались с гимнастками

Белорусские спортсменки заняли весь пьедестал в многоборье на международных соревнованиях по художественной гимнастике в Испании. Соперницами наших граций были представительницы клубов из Франции, Испании, Венгрии, Канады, Швеции и Бельгии, однако равных в многоборье белорускам не было. Победу одержала Елизавета Зорькина, на втором месте – Анастасия Салос, на третьем – Алина Речкина.

Анастасия Салос, гимнастка:

Самое важное – кайфовать от своего выступления. Красивый купальник тоже придает уверенности в себе.

Тренировки никогда не заканчиваются. У нас шесть дней в неделю рабочие, по две тренировки в день. Выходной в воскресенье. Каникул у нас нет. Мы все время работаем, нарабатываем что-то новое, чтобы показать миру, что у нас гимнастика уникальная, что белорусская художественная гимнастика одна из лучших в мире.