В Брестской крепости реставрируют Южные ворота

Легендарная Брестская крепость постепенно обретает свой подлинный исторический облик. В цитадели, подвигу которой в 2026 году исполнится 85 лет, продолжается восстановление Южных ворот Волынского укрепления. Их хотят вернуть к историческому облику первой половины XIX века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реставраторы планируют восстановить утраченные элементы: название над аркой, двуглавого орла и алебарды. Главная задача – максимальная достоверность не только в художественных деталях, но и строительных материалах.

Денис Мазько, главный инженер Свято-Рождество-Богородицкого женского монастыря:

В элементах декора Южных ворот был применен песчаник. Мы также задались целью восстановить эти элементы из песчаника. Была сложность найти песчаник нужного цвета, который был применен ранее. Единственное, нам удалось его найти в Иране. На данный момент ведутся завершающие работы. Ждем благоприятной погоды.

Игумения Александра, настоятельница Свято-Рождество-Богородицкого женского монастыря:

Это будут единственные ворота в Брестской крепости, которые будут восстановлены в своей идентичности. Считаю, что возвращение памяти исторической будет в какой-то мере даже символическим восстановлением крепости.