В Беларуси объем полученного молока превысил 9 млн тонн в 2025 году

Молочная отрасль Беларуси сегодня – один из главных драйверов агропромышленного комплекса. В 2025 году удалось побить собственный рекорд – объем полученного молока превысил 9 млн тонн, а это почти тонна на человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из цифр ясно, что не только страну накормить можем, но и заработать на том, что умеем делать хорошо. При этом задача, поставленная Президентом, – уйти от старых ферм и полностью перевести все товарное стадо на технологичные комплексы. На таких современных базах уже производится около 80 % молока, дальше – больше.