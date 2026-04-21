В Беларуси объем полученного молока превысил 9 млн тонн в 2025 году
Молочная отрасль Беларуси сегодня – один из главных драйверов агропромышленного комплекса. В 2025 году удалось побить собственный рекорд – объем полученного молока превысил 9 млн тонн, а это почти тонна на человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из цифр ясно, что не только страну накормить можем, но и заработать на том, что умеем делать хорошо. При этом задача, поставленная Президентом, – уйти от старых ферм и полностью перевести все товарное стадо на технологичные комплексы. На таких современных базах уже производится около 80 % молока, дальше – больше.
Один из примеров того, как стратегия работает на практике, – МТК «Центр» в Борисовском районе. Тему продолжит Диана Головач.
30 литров молока класса экстра дает каждая буренка на этом комплексе за сутки. В год получается не менее 8 тонн на фуражную голову. Высокие показатели – результат проведенной модернизации. Еще несколько лет назад здесь находилось 400 голов дойного стада на привязи. Ручной труд, скромные надои, устаревшая технология содержания.
Олег Кучинский, директор сельхозпредприятия «Мирополье»:
Мы понимали уже, что надо делать что-то новое, заказали проект. И как раз к готовности проекта вышел указ Президента о том, что необходимо перевести все молочно-товарные фермы на комплексы, где, конечно, и доение, и кормление, и содержание происходит более технологично, менее затратно, с более высокой отдачей. Конверсия корма гораздо более высокая, более качественная продукция, условия содержания совсем другие. И в результате у нас был построен этот комплекс.
Построить стены и поставить оборудование – лишь часть успеха. Куда важнее – уход за животными. Строгое соблюдение технологий содержания и ветеринарных протоколов – главное требование. На ферме вакцинируют взрослых коров против вирусных инфекций, а в 2025 году полностью перешли на отечественные препараты.
Подробности в видео.