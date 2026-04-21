Шансы забыть о пробках – внутригородскую кольцевую строят в Могилеве

Могилев постепенно избавляется от главной проблемы последних лет – перегруженных дорог в центре города. Масштабный инфраструктурный проект, который долго оставался лишь на бумаге, при государственной поддержке перешел в активную фазу реализации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Финальный результат сформирует полноценную транспортную «кольцевую» систему города. Новая магистраль разгрузит улицы в час пик, перераспределит потоки и свяжет районы между собой. Как идет стройка и какие применяются инженерные решения – в нашем следующем сюжете.

Почти 15 лет этот амбициозный проект жил только на бумаге. Впервые о необходимости внутрикольцевой дороги, которая разгрузит центральное ядро города, заговорили еще в 2007 году. Но тогда стоимость объекта – более 200 миллионов рублей – казалась для Могилева неподъемной. К идее вернулись 3 года назад, финансами поддержало государство. Проект включили в областную инвестиционную программу, и у жителей Могилева теперь есть все шансы забыть о пробках в час пик.

Андрей Ковалев, ведущий инженер отдела технического надзора управления капитального строительства Могилева:

Одна из главных задач строительства этой магистрали – это снять транспортную нагрузку с наших центральных дорог, в частности с проспекта Мира и улицы Первомайской.

Внутригородская кольцевая – проект масштабный и технически сложный. Основные перекрестки улиц выполнены в кольцевом исполнении: два уже введены в эксплуатацию, третье – в процессе. Именно этот участок – вызов для строителей. Сложность объекта – в перепаде высот почти в 15 метров. Чтобы выровнять рельеф, понадобилось 40 тысяч кубов земли. Это гора размером с пятиэтажку. Есть и другая специфика: движение через перекресток полностью не перекрыто, поэтому у строителей не так много места для маневра.