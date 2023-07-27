Дотронешься до цветов на платье – проживёшь счастливую жизнь. Для жителей Любани приготовили необычный подарок

Новости Беларуси. Новая скульптурная композиция открыта в Любани. Выполненные из бронзы фигуры имеют особую символику и значение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Найти памятник можно в городском сквере возле фонтана, он расположен среди пышного цветника. Скульптура стала подарком городу от потомков бывшего директора одного из сельхозпредприятий района. А изготовил ее народный художник и скульптор Дагестана и Чеченской Республики Хизри Асадулаев.

Тамара Домашевич, заместитель председателя Любанского райисполкома:

Мы посчитали, что для города, для наших маленьких зрителей, да и для взрослых, это будет на самом деле подарок. Поэтому такая композиция сегодня украшает наш город. На выходные, вечером здесь постоянно людно, фотографируются. И спрашивают, там есть табличка, кто что установил. Думаю, что это на самом деле будет одно из самых любимых мест в Любани для наших жителей.