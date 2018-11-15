ГАИ поможет коммунальникам очистить улицы от неправильно припаркованных машин

Новости Беларуси. В связи с ухудшением погоды Госавтоинспекция будет активно помогать коммунальным службам очистить улицы от неправильно припаркованных машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Штраф за парковку в неположенном месте – 1 базовая или 24,5 рубля. За повторное нарушение или за парковку на месте для стоянки автомобилей инвалидов – 2 базовые, а это уже 49 рублей. Если автомобиль отвезли на штрафстоянку, водителю придется дополнительно оплатить услуги эвакуатора. Это в среднем 55 рублей. Хранение авто на штрафстоянке стоит 7 рублей за сутки в первые три дня (потом – дороже).