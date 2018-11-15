«Это надо быть как ниндзя – выслеживать людей». Уличный художник из Минска нарисовал сотни граффити и создал журнал

Творчество для души, а не ради денег – именно так сегодня описывают работы безымянных художников. Вопреки общественному мнению, граффити – не только росписи на стене и фразы о наболевшем, иногда такая уличная живопись превращается в настоящее искусство!

В этом уверен и один из столичных творцов – Фёдор. С 2011 года он путешествует по улицам Минска в поисках идеального холста. Фёдор «Федо»:

Граффити – это современное молодёжное искусство. Рисуется оно, в первую очередь, наверное, для себя и для своих. Делается эскиз, всё продумывается. Стена может быть не того размера, как ты сделал скетч, придётся подстраиваться под стену.

Тысячи использованных баллончиков, десятки пройденных километров и стальные нервы. В результате, за спиной юного художника – сотни работ и собственный журнал с фотографиями лучших.

Это одна из них – недельный труд целой команды. На рисунке Фёдор со своими друзьями, авторские никнеймы, силуэты реальных персонажей, буйство фантазии и красок. Фёдор «Федо»:

Меня вдохновляет творчество Данилы Грана, это мой друг. Он рисует очень детальные скетчи, очень художественные.

Столичный граффитист Федор играет по правилам – из своего горького опыта он знает, что все авторы настенных нелегальных рисунков постоянно подвергаются гонениям со стороны закона. Фёдор «Федо»:

Можно сказать, что во всей стране рисует человек 200. Нелегальное граффити – это надо быть как ниндзя, надо выслеживать людей, чтоб не видели тебя, у тебя определённое время, минут 5 на всё.

Среди граффити выделяют два направления: легальное и нелегальное. За рубежом такой вид творчества развивался десятилетиями и стал частью культуры. Пару лет назад Минск подхватил модное веяние и также преобразился, практически все столичные муралы были созданы в рамках фестиваля Vulica Brasil.

В иных случаях для уличных художников в законодательстве Республики Беларусь существует перечень статей, предусматривающих наказание за порчу имущества. Наталья Оскирко, официальный представитель Фрунзенского РУВД г. Минска:

Нарушителей привлекают по статье 10.9. Санкция данной статьи предусматривает штраф до 50 базовых величин. Статьёй 341 Уголовного кодекса РБ «Осквернение сооружений и порча имущества» предусмотрены такие виды наказаний, как общественные работы, штраф и административный арест сроком до 3 месяцев.