Новости экономики за 15.11.2018

Новости Беларуси. Что представили белорусы на нефтегазовом форуме в Абу-Даби? Когда в стране начнет работать залоговая система сбора тары? И почему индивидуальным предпринимателям станет проще уплачивать страховые взносы. Ответы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ADIPEC 2018

Беларусь участвует в крупнейшем нефтегазовом форуме в Объединенных Арабских Эмиратах. Ведущие производители стекловолокна представили на международной выставке в Абу-Даби ткани и нити, устойчивые к воздействию температур более 1000°С. Базальтовые ткани применяют в качестве термоизоляции при сварочных работах, для изготовления огнезащитной одежды и теплоизоляции промышленного оборудования.