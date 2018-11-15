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Новости экономики за 15.11.2018

15 ноября 2018 17:11
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Новости Беларуси. Что представили белорусы на нефтегазовом форуме в Абу-Даби? Когда в стране начнет работать залоговая система сбора тары? И почему индивидуальным предпринимателям станет проще уплачивать страховые взносы. Ответы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ADIPEC 2018

Беларусь участвует в крупнейшем нефтегазовом форуме в Объединенных Арабских Эмиратах. Ведущие производители стекловолокна представили на международной выставке в Абу-Даби ткани и нити, устойчивые к воздействию температур более 1000°С. Базальтовые ткани применяют в качестве термоизоляции при сварочных работах, для изготовления огнезащитной одежды и теплоизоляции промышленного оборудования.

Новости экономики за 15.11.2018-1

МВФ прогнозирует рост белорусской экономики в 2018 до 3,7%

Для запуска депозитной залоговой системы сбора тары понадобится около 100 миллионов евро

ГАИ поможет коммунальникам очистить улицы от неправильно припаркованных машин

# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

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МВФ прогнозирует рост белорусской экономики в 2018 до 3,7%
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15 ноября 2018 17:11

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