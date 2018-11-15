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Министерство информации ограничило доступ к 37 сайтам

15 ноября 2018 09:34
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Новости Беларуси. Министерство информации ограничило доступ к 37 сайтам.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, четырнадцатого ноября нынешнего года было принято решение об ограничении доступа к 37 интернет-ресурсам за размещение данных о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.

Это решение было принято на основании письменных уведомлений МВД и, руководствуясь частью третьей пункта 10 Декрета Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2014 г. № 6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков», а также статьями 38 и 511 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации».

# Информационные технологии # общество

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