Новости Беларуси. Министерство информации ограничило доступ к 37 сайтам.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, четырнадцатого ноября нынешнего года было принято решение об ограничении доступа к 37 интернет-ресурсам за размещение данных о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.

Это решение было принято на основании письменных уведомлений МВД и, руководствуясь частью третьей пункта 10 Декрета Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2014 г. № 6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков», а также статьями 38 и 511 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации».