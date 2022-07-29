ГАИ Минской области проводит комплекс профилактических мероприятий «Скорость»

Акция продлится с 29 по 31 июля. Сегодня же пройдет и единый день безопасности дорожного движения под девизом «Жизнь важнее скорости», в ходе которого сотрудники ГАИ напомнят водителям о необходимости соблюдения скоростных режимов, последствиях нарушений и ответственности за лихачество.

Большинство дорожно-транспортных происшествий происходит по причине превышения или неправильного выбора скорости движения. Внимание водителям: будет использован негласный и смешанный контроль за дорожным движением на потенциально опасных участках автомобильных дорог и улиц, где чаще всего случаются нарушения, аварии и происшествия.