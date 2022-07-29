Новости Беларуси. Традиция в интересах безопасности. 29 июля сотрудники ГАИ Минской области проводит комплекс профилактических мероприятий «Скорость», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Традиция в интересах безопасности. 29 июля сотрудники ГАИ Минской области проводит комплекс профилактических мероприятий «Скорость», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Акция продлится с 29 по 31 июля. Сегодня же пройдет и единый день безопасности дорожного движения под девизом «Жизнь важнее скорости», в ходе которого сотрудники ГАИ напомнят водителям о необходимости соблюдения скоростных режимов, последствиях нарушений и ответственности за лихачество.
Большинство дорожно-транспортных происшествий происходит по причине превышения или неправильного выбора скорости движения. Внимание водителям: будет использован негласный и смешанный контроль за дорожным движением на потенциально опасных участках автомобильных дорог и улиц, где чаще всего случаются нарушения, аварии и происшествия.