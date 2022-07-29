«Едут за победой». Команды белорусских военнослужащих завершают подготовку к участию в АрМИ

Новости Беларуси. Команды белорусских военнослужащих завершают подготовку к участию в Армейских международных играх, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Осиповичском полигоне прошли контрольные занятия с участниками конкурса «Мастера артиллерийского огня». Команда тренировалась в выполнении индивидуальных заездов и эстафеты, поражала цели из стрелкового оружия, гранатометов и минометов. За действиями дружины наблюдал министр обороны, генерал-лейтенант Виктор Хренин.

Геннадий Козловский, начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил:

Подготовка проходила планово, начиная от одиночной подготовки, слаживания расчетов, совершенствования слаживания в составе уже команды, которая будет участвовать в соревнованиях, которые будут проводиться на территории Республики Казахстан. Команда готова к участию в соревнованиях. Надеюсь на призовые места. Но самое главное – люди. Люди куют победу. Личный состав настроен целеустремленно. Все желают победить. Едут за победой.

Напомним, Армейские международные игры пройдет с 13 по 27 августа. Участие в престижных военных состязаниях примет более 270 команд.