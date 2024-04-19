ГАИ Минска запустила чат-бот для сообщений о дефектах на дорогах. Как заявить о проблеме?
С февраля почти полтысячи минчан отправили сообщения в чат-бот ГАИ о ямах на дорогах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Все дефекты устранены. Столичная Госавтоинспекция запустила сервис, куда горожане могут отправить фото и координаты дорожных ям. Telegram-бот позволяет решить проблемы намного оперативней.
Как работает виртуальный помощник? Разбиралась наш корреспондент Элла Маркевич.
Сообщить о дорожных дефектах, которые уже давно режут глаз и затрудняют движение, стало намного проще. Сделать это можно не отходя от места, где была замечена яма. В помощь чат-бот столичной Госавтоинспекции. Создан он с использованием искусственного интеллекта. Виртуальный помощник имитирует диалог и подтверждает, что заявка зафиксирована.
Элла Маркевич, корреспондент:
Любой неравнодушный житель или гость столицы может отправить сообщение в специальный чат-бот, прикрепить фотографию и указать координаты поврежденного участка дороги либо же предоставить возможность программе автоматически определить текущее местоположение.
После отправки сообщения оно моментально высвечивается на экране компьютера сотрудника ГАИ. Он в свою очередь оперативно передает информацию дежурному.
Здравствуйте. Примите заявку по ямочности дорожного покрытия. Проспект Газеты Правда, участок от улицы Алибегова до Голубева.
После оценки дорожного покрытия в случае, если дефект подтверждается, данные передаются в организацию, обслуживающую дорогу для устранения ямочности.
Подробности в видео.