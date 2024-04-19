ГАИ Минска запустила чат-бот для сообщений о дефектах на дорогах. Как заявить о проблеме?

С февраля почти полтысячи минчан отправили сообщения в чат-бот ГАИ о ямах на дорогах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Все дефекты устранены. Столичная Госавтоинспекция запустила сервис, куда горожане могут отправить фото и координаты дорожных ям. Telegram-бот позволяет решить проблемы намного оперативней. Как работает виртуальный помощник? Разбиралась наш корреспондент Элла Маркевич.

Сообщить о дорожных дефектах, которые уже давно режут глаз и затрудняют движение, стало намного проще. Сделать это можно не отходя от места, где была замечена яма. В помощь чат-бот столичной Госавтоинспекции. Создан он с использованием искусственного интеллекта. Виртуальный помощник имитирует диалог и подтверждает, что заявка зафиксирована.





Элла Маркевич, корреспондент:

Любой неравнодушный житель или гость столицы может отправить сообщение в специальный чат-бот, прикрепить фотографию и указать координаты поврежденного участка дороги либо же предоставить возможность программе автоматически определить текущее местоположение.



После отправки сообщения оно моментально высвечивается на экране компьютера сотрудника ГАИ. Он в свою очередь оперативно передает информацию дежурному.