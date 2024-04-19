«Мы будем высказывать взгляды молодёжи». Какие цели ставят перед собой делегаты ВНС от БРСМ?

Развитие образования, внедрение инновационных проектов в учебный процесс, а также поддержка и закрепление молодых специалистов на первых рабочих местах. Ответы на эти вопросы хотела услышать делегат ВНС от БРСМ Анна Середа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Девушка работает в сфере образования на протяжении восьми лет. Активно участвует в общественной деятельности, вкладывает детям не только знание, но и помогает развивать важные человеческие качества.

Анна Середа, учитель Колодищанской средней школы № 2: Я член БРСМ, командир студенческого отряда и делегат Всебелорусского народного собрания. С самого детства я была активным ребенком. Принимала активное участие в школьных мероприятиях, в районных, областных. И, конечно, это все переросло в студенческие годы. С 2016 года я связала свою жизнь со студенческими отрядами. Пошла работать в детский оздоровительный лагерь «Спутник» в составе педагогического отряда «Ветразь».

Анна Середа:

Я работаю с детьми. Это либо уже члены БРСМ, либо будущие члены БРСМ. Считаю, что БРСМ дает раскрытие личных качеств, активной жизненной позиции и своих индивидуальных особенностей.

На первый взгляд, для людей, которые редко проводят время с молодежью, покажется, что деньги – это важное составляющее жизни молодых людей. Но нет. На самом деле очень важное составляющее – это реализация себя, реализация своих идей.